Anne Wünsche: Die ganze Wahrheit hinter dem traurigen Trennungsgrund!
Influencerin Anne Wünsche hat sich von ihrem langjährigen Partner Karim El Kammouchi getrennt und verrät jetzt, warum die Liebe nach sechs Jahren zerbrach.
Anne Wünsche ist wieder Single.
© Facebook/ Anne Wünsche
Eigentlich wollte Anne Wünsche (33) gemeinsam mit Karim und den Kindern in Barcelona Sonne tanken. Doch statt romantischer Momente endete die Reise für die ehemalige "Berlin – Tag & Nacht"-Darstellerin mit einem überraschenden Statement an ihre mehr als eine Million Instagram-Follower: "Bin wieder Single! Zusammen nach Barcelona – getrennt zurück."
"Wir sind einfach sehr unterschiedlich"
Was nach einer spontanen Entscheidung klingt, hatte sich schon länger abgezeichnet. Anne gesteht, dass die Beziehung seit Monaten bröckelte: "Wir sind einfach sehr unterschiedlich. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und sehne mich in einer Partnerschaft nach Liebe, Geborgenheit und Sicherheit. Das hat oft nicht gepasst."
Trotz aller Versuche, die Liebe zu retten, sei irgendwann der Punkt erreicht gewesen, an dem es nicht mehr weiterging.
Ein harter Schritt für die Kinder
Sechs Jahre lang waren Anne und Karim ein Paar, im Sommer 2022 kam ihr gemeinsamer Sohn Savio zur Welt. Neben ihm hat Anne noch zwei Töchter aus früheren Beziehungen. Auch jetzt leben alle noch in Berlin unter einem Dach – doch die endgültige Trennung steht bevor. "Richtig bewusst wird es den Kindern wohl erst, wenn wir tatsächlich getrennt wohnen", so Anne offen.
Gerüchte, Karim habe sie wegen ihres Erotik-Contents auf Plattformen wie OnlyFans verlassen, weist die Influencerin entschieden zurück: "Niemand hat Mist gebaut, betrogen oder sonstiges. Die Trennung ist nicht passiert, weil die Gefühle weg sind, sondern weil mir etwas Wesentliches gefehlt hat."
Besonders bitter für Anne: Ihr lang gehegter Plan, mit Karim und den Kindern auszuwandern, ist damit endgültig vom Tisch. "Mein Traum war es eigentlich, auszuwandern – dafür habe ich jahrelang gearbeitet. Dieser Traum ist jetzt geplatzt. Ich bleibe in Berlin und suche nach einer größeren Wohnung."
"Niemand redet darüber, wie schwer es ist"
In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige außerdem, wie schwer ihr die Entscheidung gefallen ist – trotz allem aus freien Stücken: "Obwohl die Entscheidung von mir kam, zerbricht gerade so viel in mir – gerade wegen Savio. Niemand redet darüber, wie hart es sein kann, seinen Werten treu zu bleiben und dass das auch mal bedeutet, loszulassen."
Beruflich will Anne sich aber nicht bremsen lassen: Auf Instagram und Erotikplattformen verdient sie ihr Geld und sagt klar: "Ich bin glücklich mit meiner Arbeit – sie erfüllt mich zu 100 Prozent."
Für ihre Fans bleibt die Trennung trotzdem ein Schock – viele hatten die beiden noch kurz vor der Reise als glückliches Paar erlebt. Doch Anne macht deutlich: Hinter den perfekten Bildern steckt oft viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht.