Anne Wünsche: Die ganze Wahrheit hinter dem traurigen Trennungsgrund!

Sechs Jahre lang waren Anne und Karim ein Paar, im Sommer 2022 kam ihr gemeinsamer Sohn Savio zur Welt. Neben ihm hat Anne noch zwei Töchter aus früheren Beziehungen. Auch jetzt leben alle noch in Berlin unter einem Dach – doch die endgültige Trennung steht bevor. "Richtig bewusst wird es den Kindern wohl erst, wenn wir tatsächlich getrennt wohnen", so Anne offen.