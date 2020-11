Anne Wünsche: Heftige Klatsche von Ex-Freund Ruben!

Gestern gab Anne Wünsche überraschend die Trennung von ihrem Freund Ruben Rodriguez bekannt. "Ich komme mir richtig dumm vor. Ich habe mir, glaube ich, einfach zu viel erhofft, was überhaupt nicht der Realität entsprochen hat. Ich bin wieder Single", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Doch was sagt ihr Verflossener zu dem Liebes-Aus?