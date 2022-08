Anne Wünsche: Heftiger Verrat! Der Schock sitzt tief

Überraschender Besuch von der Polizei

"Da hat wirklich einer meiner Zuschauer die Polizei bei mir vorbeigeschickt, weil ich gesagt habe, dass ich überfordert bin", erklärt schockiert in einem YouTube-Video. "Ich dachte mir einfach: Wie krank ist eigentlich die Welt? Wie wenig darf man auf Social Media sagen?" Besonders bitter: Sie habe anderen Müttern nur zeigen wollen, dass es normal ist, auch mal an seine persönlichen Grenzen zu kommen. Mit den Beamten vor der Tür hätte sie dabei nie gerechnet. "Ich frage mich auch, was hätte die Polizei hier machen sollen? Hätte ich sie fragen sollen, ob sie mir mal bitte die Wäsche abnehmen oder zusammenlegen können? Oder wenn Sie schon mal da sind, können Sie kurz durchsaugen?", witzelt Anne.

Sie ist der festen Überzeugung, dass jede Mutter sie verstehen kann. "Ich denke, jede Mama ist irgendwie überfordert. Drei Kinder, ich mache größtenteils alles alleine am Tag. Karim ist den ganzen Tag arbeiten. Klar, ist man da mal überfordert", so die 30-Jährige.