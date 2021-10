Anne Wünsche: Sie ist wieder schwanger!

"Ich habe ja beschlossen, dass ich euch komplett von Anfang an bis zum Ende mitnehmen möchte. Einfach aus dem Grund, weil so viele Frauen einfach genau dasselbe durchmachen wie ich", beginnt Anne Wünsche ihr Video. "Negativ, oder?", fragt sie zuerst ihre Fans. Dann schaut sie selbst auf den Test: "Nein! Oh mein Gott. Da ist ein zweiter Strich. Ich bin schwanger!"