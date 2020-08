Annemarie Carpendale: Dieses Foto beantwortet alle Baby-Spekulationen!

Via Instagram teilt Annemarie Carpendale nun ein neues Foto von sich, welches sie am Set von "taff" zeigt. Die Beauty posiert dabei gekonnt in einer kurzen Shorts und einem bruchfreien Oberteil vor der Kamera und setzt ihren Wow-Body perfekt in Szene. Definitiv ein gelungener Schnappschuss, der nur beim Hinsehen Sommerfeeling versprüht. Ein Detail sticht dabei den Fans von Annemarie jedoch ganz besonders ins Auge: Annemaries durchtrainierter Bauch...