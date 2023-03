Annemarie & Wayne Carpendale: Ehe-Fiasko! Ihre Liebe wird auf die Probe gestellt

"Sie tut immer genau das, was sie tun will und was oft das Gegenteil von dem ist, was ich möchte, dass sie es tut", beschwerte sich Wayne kürzlich über seine Frau. Und auch sonst, so Wayne, hätte man nicht wirklich viel gemeinsam. "Ich bin ein Frühaufsteher, der um sieben oder acht Uhr aufsteht, eine Struktur in den Tag bringt und Termine macht. Anne liebt es, einfach in den Tag hineinzuleben. Das ist manchmal ziemlich konträr", berichtet "Schöne Woche". Kein Wunder, dass im Hause Carpendale immer öfter die Fetzen fliegen. "Bei uns kracht es viel", so Annemarie. Statt Gesäusel wie früher eine Schock-Beichte!

Und als wäre das noch nicht genug, ist Wayne nun auch noch Moderator der neuen Dating-Show "Herz an Bord" (VOX). In der Sendung – einer Mischung aus "Traumschiff" und "Bachelor" – sollen vier attraktive Single-Frauen bei Dates mit verschiedenen Männern die große Liebe finden. Möglich, dass eine von ihnen auch ein Auge auf den attraktiven Moderator wirft und versucht, ihn zu erobern. Ob Wayne in einem solchen Fall standhaft bleibt? Denn ein Seitensprung würde für ihn und Annemarie vermutlich das Ehe-Aus bedeuten.