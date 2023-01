Annemarie & Wayne Carpendale: Fremdgehskandal! Jetzt kommt alles ans Licht

"Brad riecht nach herber Vanille!"

Etwas schmallippig saß Wayne beim "Kölner Treff" neben seiner Frau. Denn die hörte gar nicht mehr auf, von Brad Pitt zu schwärmen! "Es ist schon so, dass alle den Atem anhalten, wenn er den Raum betritt. Er hat immer noch diese Aura", erzählt Annemarie mit einem Funkeln in den Augen. Und weiter: "Er riecht nach herber Vanille." Oha! Sie hat sogar an ihm geschnuppert – bei drei Treffen in zwei Tagen hatte sie genug Gelegenheiten. Zwar musste sie in den USA auch arbeiten, aber bei After-Party zur Welt-Premiere von "Babylon" war sie nur zum Vergnügen!

Harmlose Schwärmerei – hätte Wayne nicht etwas Pikantes verraten! "Zu Beginn unserer Beziehung haben wir eine ,Freebie‘-Liste gemacht.“ Bedeutet: Wenn man diesen Listen-Promi trifft und man hat die Chance ... – zählt das nicht als Fremdgehen! Wayne wählte Cameron Diaz, Annemarie suchte sich Ashton Kutcher aus. "Die (Liste) hab ich abgeändert", meint sie. Also jetzt Brad statt Ashton. Huch! Eine brenzlige Situation.

Das merkte auch Moderatorin Susan Link und wiederholte mehrmals: "Sie ist ja schließlich zurückgekommen." Doch Wayne hat da eine Theorie: "Der Flug war gebucht. Sie hatte keine andere Wahl." Kein guter Start ins neue Jahr ...

