Antonia Hemmer exklusiv: Nach "Make Love, Fake Love"-Finale – "Jetzt sehe ich das mit anderen Augen"

Im letzten Jahr sorgte auch ihre Vorgängerin Yeliz Koc für ordentlich Spannung im Finale. Sie entschied sich damals jedoch für den Single-Mann Jannik Kontalis und gegen den vergebenen Max Bornmann. Als herauskam, dass Max eine Freundin hat, stand Yeliz der Schock ins Gesicht geschrieben. Im InTouch Online-Interview bei den 9:16 Awards im Hamburg ließ Antonia Hemmer durchsickern, wie sie das diesjährige "Make Love, Fake Love"-Finale empfand und, ob die Enthüllung sie genauso sehr getroffen hat, wie ihre Vorgängerin: "Es war ein krasses, spannendes Finale. Es ist schwierig, es im Nachhinein zu beurteilen, ob es mich so hart getroffen hätte, wie Yeliz, weil jetzt sehe ich das mit anderen Augen. Aber in dem Moment, war es bestimmt genauso krass, wie bei Yeliz damals." Hätte sie sich rückblickend heute anders entschieden?

Mit Gewinner Xander ist es nach dem Finale ja bekanntlich nichts geworden – er ist zurück zu seiner Freundin gegangen, wie im Wiedersehen herauskam. Doch was ist mit den anderen Männern? Hat Antonia weiterhin Kontakt zu dem ein oder anderen "Make Love, Fake Love"-Kandidaten? Auch das verriet sie uns exklusiv: "Ja, ich habe noch Kontakt zu einigen der Männer. Da will ich noch nicht genau verraten, mit wem. Wie bei Yeliz damals, ist es eine coole Gruppe, mit der man auch danach weiter in Kontakt bleibt."