April Ashley: Model stirbt mit 86 Jahren!

Im Netz war die Anteilnahme bei Freunden, Fans, aber auch Kollegen riesig. Zahlreiche Follower sprachen den Angehörigen ihr Beileid aus. "Do They Know It's Christmas?"-Sänger Boy George teilte einen Schnappschuss mit April Ashley. "Ruhe in Frieden April Ashley! Eine Naturgewalt und Transgender-Hohepriesterin! Ich bin so stolz auf dieses Foto, das ich von April Ashley gemacht habe. Eine solche Inspiration für meine Generation und darüber hinaus!", schrieb der Musiker beim Kurznachrichtendienst Twitter.

