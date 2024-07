"Are You the One?": Skandal vor Staffelstart! Nicht alle Kandidaten sind Single

Einen kleinen Vorgeschmack gibt der "Love Island"-Beau bereits. "Es ist eine Datingshow. Was ist die Voraussetzung? Man sollte Single sein. Ich will jetzt hier niemanden exposen, aber es gibt Leute, die in so ein Format gehen für Gage und Sendezeit, obwohl sie zu Hause jemanden sitzen haben." Ein Unding für Tim! "Was hast du da drin verloren? Du nimmst anderen Leuten den Platz weg. Das ist unfair der Person gegenüber und den anderen Kandidaten gegenüber." Namen nennt er zwar nicht, dafür verspricht Tim: "Das ist nur ein kleiner Teaser. Es passieren noch tausende andere Dinge..."

Welche Reality-TV-Sternchen sind in der vierten Staffel von "Are You the One?" dabei? Hier im Video seht ihr den kompletten Cast: