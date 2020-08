Emmy Russ nackt: Die schärfsten Bilder der Sexbombe

Schon mit ihren blutjungen 21 Jahren sorgt Promi-Küken Emmy Russ im „Promi Big Brother“-Container für eine aufgeheizte Stimmung. Ob Sex-Talk oder ein nacktes Sonnenbad, ihre Reize weiß die Blondine auf dem Weg zu Ziel gekonnt einzusetzen. Bereits bei „Beauty & the Nerd“ stellte Emmy Russ ihre verboten erotische Ausstrahlung unter Beweis. Die Blondine liebt es im Mittelpunkt zu stehen: "Am liebsten soll die ganze Stadt mich erkennen, mir hinterherrennen, Fotos von mir machen. Das ist das, was ich will.“ Mittlerweile folgen dem angehenden Reality-TV-Sternchen immerhin 50.000 Follower auf Instagram. Dort räkelt sich Emmy Russ auf ihren Bildern am liebsten nackt, die intimsten Stellen bedeckt von einem knappen Stück Stoff, vor den Augen der Welt.