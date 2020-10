Areline Martínez: Der TikTok-Star wurde erschossen!

Areline wurde erschossen

Vor einigen Tagen traf sich Areline mit rund zehn Bekannten in der mexikanischen Stadt Chihuahua, um ein neues TikTok-Video zu drehen. Die Freunde hatten sich überlegt, eine Entführung zu inszenieren. Dabei wurde die Mutter eines einjährigen Sohnes an einem Stuhl fixiert, während jemand mit einer Waffe auf sie zielte. Allerdings handelte es sich dabei um keine Attrappe, sondern um eine echte Schusswaffe. Eine der Personen schoss ihr damit in den Kopf.

Zwei ihrer Freunde flüchteten nach dem tödlichen Vorfall mit dem Auto. Sie konnten durch die Polizei bereits identifiziert werden. Wo genau sie sich aufhalten und ob einer von ihnen für den Schuss verantwortlich ist, konnte bisher nicht geklärt werden. Nun müssen die Beamten die genauen Hintergründe der Tat klären.