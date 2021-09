Armin Laschet: Der CDU-Politiker spielte in dieser Serie mit!

In dem "Tatort" ging es um eine Mordserie in Nordrhein-Westfalen. Armin Laschet outete sich selbst auch als großer "Tatort"-Fan: "Als großer Tatort-Fan verfolge ich seit langer Zeit die spannenden Fälle." Die Kritik an seinem Mitwirken in der Krimireihe war jedoch groß. Denn kurz zuvor übte der Politiker teils heftige Kritik am WDR, nachdem der Sender das Lied „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ in einer abgewandelten Version „Meine Oma ist ne alte Umweltsau“ in einer Satire von einem Kinderchor hat singen lassen.

