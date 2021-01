Armin Laschet: Frau & 3 Kinder - Sein Sohn Johannes ist Influencer

Geboren wurde Armin Laschet zwar in seiner heutigen Heimatstadt Aachen, doch seine Familie stammt ursprünglich aus dem belgischen Wallonien. Nach dem Abitur in der Heimat, verschlug es ihn schnell raus in die Welt. In München und Bonn absolvierte der zukünftige CDU-Chef ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften. Bereits mit blutjungen 18 Jahren trat er seiner heutigen Partei bei, für die er 1994 als Abgeordneter in den Bundestag gewählt wurde. Bevor Armin Laschet jedoch bei der CDU eine politische Karriere anstrebte, war er als Journalist für das Bayrische Fernsehen sowie später Chefredakteur einer Aachener Kirchenzeitung tätig. Von Kindesbeinen an ist Armin Laschet gläubiger Katholik – selbst bezeichnet er sich mit einem Zwinkern als „rheinisch-katholisch“.