Arnold Schwarzenegger: Zurück zu seiner Ex-Frau!

Fest hatten sie sich geschworen, in guten wie in schlechten Zeiten zusammenzuhalten. Doch die Ehe zwischen Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver zerbrach – an seiner Untreue. Nun hat Maria Arnie (nach Jahren!) überraschend verziehen. Kehrt der "Terminator" zu seiner Ex-Frau zurück?

Obwohl Arnold seine Frau damals mit der Haushälterin betrog und heimlich Sohn Joseph bekam, nähert sich das Ex-Paar wieder an: Maria verbringt gerne Zeit mit Arnie, richtete für ihn sogar liebevoll eine Geburtstagsfeier bei sich zu Hause aus. Behutsam baut sie nach der tiefen Enttäuschung neues Vertrauen auf.