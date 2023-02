Anna-Maria Ferchichi: So anders sah die Frau von Bushido früher aus!

Anna-Maria Ferchichi stand dank ihrer Schwester Sarah Connor schon Anfang der 2000er im Scheinwerferlicht. Das machte nicht nur ihr Gesicht in den deutschen Medien bekannt, sondern führte die heute 41-Jährige in Kreise ein, in denen sie berühmte Fußballer, aber auch Musiker kennenlernte. Als Ehefrau von Bushido veränderte sich ihr Leben schlagartig. Der Ehe zwischen dem Rapper und der späteren Influencerin entsprangen stolze 7 Kinder. Erst 2021 brachte Anna-Maria Ferchichi Drillinge zur Welt. Diese Schwangerschaft war alles andere als Zuckerschlecken für die ganze Familie. Nicht nur stand die schwangere Anna-Maria unter Dauerstress aufgrund des Zoffs mit dem Abou-Chaker-Clan (Drohungen, Entführungspläne und Gerichtsverfahren inklusive), sondern eins der kleinen Babys in ihrem Bauch drohte nicht zu überleben. Ein Zustand, der für die Eltern unerträglich war. Ein Glück, dass sich das kleine Mädchen durchbiss, jeglichen Prognosen der Ärzte trotzte und im November 2021 gemeinsam mit ihren zwei Geschwistern gesund und munter das Licht der Welt erblickte...