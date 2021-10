Von altbacken zu modern: Auch wenn die Geschichte die gleiche ist, hat die Neuverfilmung des Kultfilmes "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" recht wenig mit dem deutsch-tschechischen DEFA-Weihnachtsklassiker aus dem Jahr 1973 am Hut. Einmal mehr die außergewöhnliche Besetzung der Rollen überrascht! So wird die norwegische Popsängerin Astrid Smeplass in die Rolle der Aschenbrödel schlüpfen. Damit tritt die 24-Jährige in die großen Fußstapfen, der im Alter von 68 Jahren verstorbenen Schauspielerin Libuše Šafránková. Mit der Wahl ihrer hübschen Hauptdarstellerin verleiht die norwegische Produktionsfirma der traditionellen Aschenbrödel einen ziemlich erotischen Anstrich. Die Sängerin, die in Norwegen unter dem Künstlernamen Astrid S auftritt, zeigt sich auf Instagram vor allem lässig und sexy - mit viel nackter Haut...