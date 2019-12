In den 70er Jahren brachte ausgerechnet ein tschechischer Märchenfilm die deutschen Kinokassen zum Klingeln. Seither gehört der DEFA-Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ alljährlich zu Weihnachten wie Lebkuchen und Glühwein. Die Gesichter der tschechischen Märchen-Schauspieler Libuše Šafránková, Pavel Trávníček oder Co. sind heute kaum wiederzuerkennen.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: So sehen die Schauspieler heute aus

Pünktlich zum Weihnachtsfest flimmert alle Jahre wieder „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ über die -Bildschirme der Republik. Ohne den tschechischen Märchenklassiker aus dem Jahr 1973 würde das alljährliche Familienfest nur halb so viel Freude bereiten. Mehr als 40 Jahren sind vergangen, seit der DEFA-Märchenfilm die Kinokassen vollspülte. Während Aschenbrödel, ihr charmanter Prinz und die böse Stiefmutter uns immer noch alljährlich einen Besuch in unserem Wohnzimmer abstatten, sind die Schauspieler still und heimlich aus dem Rampenlicht verschwunden. Was machen die tschechische Schönheit Libuse Šafránková und Co heute?

In dem Märchen verzauberten uns die von "Aschenbrödel". Seht selbst, wie anders sie heute aussehen: