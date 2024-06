Atze Schröder: Ciao Florian Silbereisen! Jetzt ist er "Traumschiff"-Kapitän

Aber von Anfang an: Eigentlich war Atze gerade mit seiner Freundin in den USA unterwegs, als ihm angeboten wurde, auf das "Traumschiff" zu kommen. "Das war so richtig Wohlfühlurlaub", schwärmt er im MDR "Riverboat". "Dann ging es noch nach Boston, dann ging es nach New York. Und als wir New York waren, kam die Anfrage vom ´Traumschiff´ für zwei Wochen später, ´Traumschiff´-Dreh. Und dann habe ich natürlich gefragt: ´Wo dreht ihr? Malaysia, Singapur, wo auch immer?´ - ´Nein, in Miami.´ Das hieß, weil ja alles gebucht war, erst mal wieder nach Hamburg, neuen Koffer packen, also den einen, von meiner Freundin. Und dann sind wir drei Tage später wieder nach Miami."

In seinem Podcast "Zärtliche Cousinen" erzählt Atze seinem Freund Till Hoheneder (58) von seinem "Traumschiff"-Abenteuer. "Welche Rolle würde denn zu mir passen?", fragt er direkt. "Wenn ich ganz ehrlich bin, dann sage ich natürlich Kapitän", kommt es wie aus der Pistole geschossen. Doch Atze hat da seine Zweifel! "Ja, den gibt es ja schon. Der Florian Silbereisen. (...) Ich gehöre ja nicht zur Stammbesetzung. Ich wäre dann ein Taschendieb oder ein Heiratsschwindler", witzelt er.

Auch eine romantische Story mit Collien Ulmen-Fernandes könnte er sich gut vorstellen. Diese spielt seit vier Jahren Ärztin in der ZDF-Serie. Atze sei ihr "schon verfallen", wie er grinsend gesteht. Welche Rolle er am Ende wirklich übernehmen wird, muss sich erst noch zeigen. Sorgen um seinen Job als Kapitän muss Flori sich aber nicht machen ...

