Atze Schröder: Das verbirgt sich hinter der Perücke und der Fliegerbrille

*Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um Suizid. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist!

Der Mann, der sich Atze Schröder nennt, gibt kaum Interviews. Und wenn, darf man nicht schreiben, wie er in Wahrheit aussieht, nichts Privates fragen. Offiziell ist nur wenig über ihn bekannt, selbst ob sein Alter von 57 Jahren stimmt, ist nicht gewiss. Er schützt seine wahre Identität konsequent. In einem früheren Interview verriet, dass er seit über 25 Jahren mit seiner Freundin zusammen ist. Mehr nicht. Dafür weiß man umso mehr über seine Kunstfigur Atze Schröder. Ab Mitte der 90er-Jahre trat sie auf deutschen Kleinkunstbühnen wie dem Schmidt Theater in Hamburg-St. Pauli auf. Drei Jahre später tourte sie mit ihrem ersten Live-Programm durch Deutschland: Nur so geht’s. Wie’s geht, zeigte Atze zum Beispiel durch Auftritte im Quatsch Comedy Club von ProSieben und durch die RTL Comedy-Serie Alles Atze von 1999 bis 2006. In Kino-Komödien wie 7 Zwerge – der Wald ist nicht genug (2006) bewies der Mime auch, was er als Schauspieler drauf hat.