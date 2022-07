Das NICLAY Brow Lift Home-Kit hat uns zunächst mit seiner Verpackung überrascht. Das Set kommt in einer hübschen Box zu dir und enthält alle Zutaten, die du für dein Augenbrauenlifting zu Hause benötigst. Anstatt Plastikbürstchen bringt das NICLAY Kit eine schicke Metall-Augenbrauenbürste in Roségold mit, die du auch nach deinem Lifting für deine Brows verwenden kannst. Lotionen, Kleber und Co. sind beschriftet für das Step-by-Step-Lifting. Die mitgelieferte Gebrauchsanleitung erklärt auch Anfänger:innen verständlich den Ablauf, wobei du dir die ganze Anleitung einmal vor dem Auftragen durchlesen solltest. Wir finden, dass das Augenbrauenlifting auch für Neulinge einfach durchzuführen ist und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir sind begeistert! Einziger Minuspunkt: Das Set reicht im Vergleich zu manchen Konkurrenzprodukten leider nur für eine Anwendung.

Im Überblick: