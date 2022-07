Wimpernlifting Set im Test: Klimper-Wimpern selber machen

Das Set von Andmetics ist nicht nur zum Lifting der Wimpern, sondern auch für die Augenbrauen geeignet und kann für mehrere Anwendungen genutzt werden. Das Packaging ist relativ kompakt und leicht verständlich – dank der beiliegenden Anleitung, die du unbedingt vor der Behandlung einmal gründlich durchlesen solltest, weißt du genau Bescheid, wie du vorgehen kannst.

Im Test ist uns jedoch ausgefallen, dass die Behandlung an den Wimpern nicht ganz so easy ist, wie bei den Augenbrauen. Einerseits fiel es schwer das Silikon-Pad am Augenlid anzubringen und die Wimpern wollten erst nach zwei Anläufen am Silikonkissen haften. Ich würde dir empfehlen, die Augen nacheinander und nicht gleichzeitig zu behandeln. Zudem ist es wichtig, dass die Emulsionen präzise aufgetragen und gründlich abgenommen werden, dass auch sicher nichts ins Auge geht. Da meine Wimpern nicht allzu lang sind und von Natur aus wenig Schwung haben, habe ich bereits erwartet, dass der Unterschied nach der Anwendung nicht allzu groß sein würde. Die Erwartung wurde bestätigt – dennoch kann ich mich nach dem Wimpernlifting über einen natürlichen Look freuen und bemerke etwas mehr Schwung als zuvor. Klare Empfehlung also für Anfänger:innen, die sich gerne erst einmal an das Wimpernlifting zu Hause herantasten wollen.

Die Details: