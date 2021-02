Auma Obama: Was sagt Bruder Barack Obama zu ihrer "Let's Dance"-Teilnahme?

Aumas Teilnahme ist ein Geheimnis

Die Germanistin denkt schon seit ein paar Jahren darüber nach, an "Let's Dance" teilzunehmen. Als dann das Angebot für 2021 kam, sagte sie sofort zu. "Ich wusste ziemlich schnell, dass ich diese Chance wollte", erklärt sie aufgeregt. Nach dem harten letzten Jahr, in dem sie auch ein paar Freunde verloren hat, war es einfach Zeit für etwas Neues. "Wir brauchen alle etwas, was uns Freude macht!"

Im "Let's Dance"-Podcast erklärt Auma außerdem, dass ihre Teilnahme bisher noch ein Geheimnis ist. "Ich habe noch niemandem wirklich davon erzählt, dass ich bei 'Let's Dance' mitmache. Ich muss erst mal damit klarkommen, weil ich doch sehr nervös bin", verrät sie. Noch weiß der ehemalige US-Präsident also noch nichts von den Plänen seiner Schwester. Bleibt also abzuwarten, was er dazu sagt!