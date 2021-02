Die Teilnahme an "Let's Dance" im Februar 2021 stellt selbst eine talentierte Frau wie Auma Obama vor eine große Herausforderung. Auch wenn die 60-jährige Kenianerin in ihrer Freizeit leidenschaftlich gern die Hüften schwingt, ist das professionelle Tanzen für sie absolutes Neuland: "Normalerweise hätte ich nicht den Mut, bei einem solchen Wettbewerb teilzunehmen. Ich bin zwar eine leidenschaftliche Tänzerin, aber am liebsten tanze ich im Wettbewerb mit den Kindern aus meiner Stiftung "Sauti Kuu" in Alego/ Kenia. Dabei geht es um das Zelebrieren des besten Tänzers und obwohl ich gegen die Kinder keine Chance habe, tanze ich gerne mit. Es macht einfach riesigen Spaß dabei zu sein und so will ich es auch bei "Let's Dance" angehen - Hauptsache Spaß“, verriet sie RTL. Wenn das mal nicht die optimale Vorbereitung für einen Siegeszug bei "Let's Dance" ist.

