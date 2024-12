Aurora Ramazzotti: Michelle Hunzikers Tochter hat Ja gesagt!

Für den Antrag hatte sich Goffredo etwas ganz Besonderes ausgedacht. Im Londoner Hyde Park, dem Ort, an dem sich die beiden vor Jahren kennenlernten und ineinander verliebten, verbrachten sie ein romantisches Date. In einem Riesenrad kniete Goffredo plötzlich nieder, zog einen Ring hervor und stellte ihr die große Frage. Clever platzierte er seine Kamera am Sitz, um diesen magischen Moment für immer festzuhalten. Doch wie war Auroras Reaktion?

Mit überwältigten Gefühlen hielt sie sich die Hand vor den Mund. In ihrem Instagram-Post schrieb die 27-Jährige, dass sie mit "Ja" auf seine Frage geantwortet habe. Zusätzlich teilte sie unter anderem ein Bild von sich, ihrem Verlobten und deren kleinen gemeinsamen Sohn Cesare (1). Dabei zeigte die Mama stolz den Ehering, den sie annahm. Ein unvergesslicher Moment, der Aurora sichtbar zu Tränen rührte.