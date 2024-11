Peter Klein & Yvonne Woelke: Hochzeit nach dem Liebes-Outing? "Sag niemals nie ..."

Vorher ziehen Peter und Yvonne aber erstmal ins "Forsthaus Rampensau" – ihr erster TV-Auftritt als Liebespaar. "Ist es nicht mittlerweile modern, seine Beziehung in die Öffentlichkeit zu tragen? Eigentlich sind wir mit der Bekanntgabe unserer Beziehung im 'Forsthaus Rampensau Germany' da voll im Trend und gleichzeitig erreichen wir damit sehr viele Menschen." Und was haben die anderen Kandidaten zur Liebesüberraschung gesagt? "Die Mehrheit der anderen Paare hat positiv auf uns reagiert, was uns eigentlich überraschte. Es gab aber auch Paare, die so wie wir es erwartet hatten, auf unsere Beziehung mit Ablehnung und Unglauben reagiert haben", erinnern sie sich an den Dreh. Wie sie die Konkurrenz abhängen wollen? "Wir sind sportlich, intelligent, verdammt gut aussehend und einfach ein mega gutes Team!" Ob das am Ende für den Sieg reicht, erfahren wir ab nächsten Samstag!

"Forsthaus Rampensau Germany" startet am Samstag, 30. November, mit zwei kostenfrei abrufbaren Folgen auf Joyn.