Baby-News: „Kampf der Realitystars”-Nachwuchs ist da

Anita Latifi, die 2014 durch „Deutschland sucht den Superstar” bekannt geworden ist, könnte über die Geburt ihres Kindes nicht glücklicher sein. Doch in einem Interview, dass sie noch vor der Geburt gegeben hat, gibt sie auch zu: Die Schwangerschaft war nicht geplant. „Ich wurde schwanger zu einem Zeitpunkt, den keiner erwartet hat, und zwar kurz vor den Dreharbeiten von 'Kampf der Realitystars'. Gemerkt habe ich es, weil meine Periode nicht kam und ich irgendwie ein komisches Gefühl in mir hatte, das man nicht beschreiben kann”, verriet sie gegenüber „Bild”. Den Test hatte sie dann auch in der Show gemacht und musste diese anschließend verlassen.