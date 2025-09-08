Baby-News: „Kampf der Realitystars”-Nachwuchs ist da
Hurra, das Baby ist da! Die „Kampf der Realitystars”-Bekanntheit Anita Latifi ist zum ersten Mal Mama geworden. Auf Instagram zeigt sie jetzt das erste Foto.
Logo von "Kampf der Realitystars"
© RTL
Mit so einer News fängt die Woche doch gut an. Anita Latifi (30) und ihr Freund Fabrice Neda (28) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Sie selbst verkünden die zuckersüße News auf Instagram.
Anita Latifi ist Mama geworden
Auf dem Bild, das die ehemalige „Kampf der Realitystars”-Kandidatin auf der Social-Media-Plattform zeigt, liegt sie noch im Krankenhausbett und sieht müde, aber überglücklich aus. In ihrem Arm liegt ihr Baby, das sie liebevoll anblickt. Auch ihr Freund ist dabei und gibt ihr einen sanften Kuss auf die Stirn.
„Wir drei haben es geschafft! Danke Allah für deine Kraft”, schreibt der Reality-Star zu dem Foto.
Darunter reihen sich haufenweise Kommentare, die die kleine Familie beglückwünschen und zahlreiche Herzchen senden.
Die Schwangerschaft war ungeplant
Anita Latifi, die 2014 durch „Deutschland sucht den Superstar” bekannt geworden ist, könnte über die Geburt ihres Kindes nicht glücklicher sein. Doch in einem Interview, dass sie noch vor der Geburt gegeben hat, gibt sie auch zu: Die Schwangerschaft war nicht geplant. „Ich wurde schwanger zu einem Zeitpunkt, den keiner erwartet hat, und zwar kurz vor den Dreharbeiten von 'Kampf der Realitystars'. Gemerkt habe ich es, weil meine Periode nicht kam und ich irgendwie ein komisches Gefühl in mir hatte, das man nicht beschreiben kann”, verriet sie gegenüber „Bild”. Den Test hatte sie dann auch in der Show gemacht und musste diese anschließend verlassen.
Auch das Geschlecht hat sie damals schon verraten: Ein Junge! Nur zu dem Namen schweigt sie aktuell noch. Ob sie auch den ganz bald öffentlich macht? Man darf gespannt sein. Eines ist aber jetzt schon sicher: Der kleine Mann wird das Leben der beiden nun ganz schön auf den Kopf stellen…