Bachelor 2019: Pikante Enthüllung um Kandidatin Jade!

Sie achtet sehr auf ihr Äußeres: „Bachelor“-Kandidatin Jade Übach (24) hat einen durchtrainierten Körper, lange blonde Haare und einen makellosen Teint. Für ihre Teilnahme an der -Kuppelshow (mittwochs, 20.15 Uhr) hat sich die Kölnerin noch mal ordentlich in Form gebracht, wie sie in "Closer" verrät...

„Weil ich ja wusste, dass es beim ‚Bachelor‘ in die Sonne geht, habe ich vorher mit einem Sportprogramm begonnen“, verrät Jade im exklusiven "Closer"-Talk. „Ich habe, etwa vier Wochen bevor es losging, angefangen zu trainieren. Ich war zweimal die Woche im Fitnessstudio und habe dort Cardio und die klassischen Geräteübungen für Bauch, Beine und Po gemacht. Zu Hause vor dem Schlafengehen habe ich auch ein paar Übungen aus dem Internet gemacht. Fitnessstudio ist im Allgemeinen nicht so meins, zu Hause war ich meist motivierter.“

Bachelor-Jade war beim Beauty-Doc

Aber das Workout war längst nicht alles: Für ein perfektes Aussehen hat Jade auch dem -Doc mehrere Besuche abgestattet. „Ich habe mir mit 22 Jahren meine Brüste operieren lassen. Ich habe mich vorher einfach unwohl gefühlt. Vor einem Jahr habe ich dann auch angefangen, mir meine Lippen aufspritzen zu lassen“, erzählt sie.

Seit sie in der „Bachelor“-Villa zu sehen ist, wird sie häufig mit der Beauty-OP-Queen Gina-Lisa Lohfink (32) verglichen. Doch das stört Jade überhaupt nicht: „Sie ist eine interessante Frau“, schwärmt sie. Um mit der ehemaligen „GNTM“-Kandidatin mithalten zu können, müsste Jade sich allerdings wohl noch einige Male unters Messer legen. Doch damit muss sie sich noch gedulden, denn erst mal hat sie von ihrem Vater Schnippel-Verbot bekommen. „Wenn ich jetzt noch was an mir machen lassen würde, würde mein Vater mit mir meckern. Er meint, so wie es jetzt ist, ist es schön. Aber mehr bitte nicht …“, so Jade.

Bachelor Andrej steht auf Naturschönheiten

Und was sagt Bachelor Andrej Mangold (31)? Der steht nach eigenen Aussagen auf einen ganz anderen Typ Frau. „Natürlichkeit wäre schön“, sagt er über sein Beuteschema. „Natürlich möchte ich eine Frau, die auf sich achtet, aber ich möchte keine Partnerin, die morgens vor mir aus dem Bett springt und direkt geschminkt ist.“ Auch dunkle Haare sollte sie haben. Klingt irgendwie alles nicht nach Jade. Nach "Closer"-Informationen ist sie trotzdem lange dabei...