Bachelor in Paradise: Coming-out! "Ich bin pansexuell"

In einem Interview mit "Bild" verrät die Kölnerin nun: "Ich bin pansexuell!" Aber was bedeutet das eigentlich genau? "Ich liebe den Menschen und nicht das Geschlecht", erklärt Stephie. Sie könnte sich also sowohl einen Mann als auch eine Frau oder eine Trans-Person an ihrer Seite vorstellen. "Wenn mich ein Mensch charakterlich anzieht, finde ich ihn auch sexuell attraktiv", sagt sie.

Nach den Dreharbeiten zu "Bachelor in Paradise" lernte sie zum Beispiel eine Frau kennen. Doch auch die hat Stephie leider abserviert und jetzt eine Freundin, wie sie erzählt. Ihr Coming-out habe sie jetzt ganz bewusst öffentlich gemacht: "Ich bekenne als Person in der Öffentlichkeit Farbe, weil es noch viele Jugendliche gibt, die den Mut finden müssen, um zu sich zu stehen. Pansexualität sollte als ganz normal gelten.", erklärt Stephie. Starke Botschaft!

