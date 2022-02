"Der Bachelor": Alle Gewinnerinnen auf einen Blick - Das machen sie heute

11. Staffel:

Bachelor Niko Griesert sorgte in der 11. Staffel für ordentlich Trubel und das Finale endete in einem ziemlichen Durcheinander! Michèle de Roos war eigentlich Drittplatzierte der Staffel, doch Niko beschlich kurz vor der finalen Sendung das Gefühl, dass er damit eine falsche Entscheidung getroffen hat. Gegen jede Regel wurde Michèle zurück in die Show geholt und gegen Stephie eingetaucht. Doch im großen Finale übergab Bachelor Niko seine letzte Rose dann überraschend doch an Finalistin Mimi Gwozdz. Als wäre das nicht schon Hin und Her genug gewesen, machte der Womanizer nach Ende der Kuppelshow eine erneute Kehrtwende: Niko ging eine Beziehung mit Michèle de Roos ein. Für Michèle und Niko das große Glück, sie schweben seither auf Wolke 7. Das Paar ist inzwischen zusammengezogen und haben ihre kleine Familie um ein weiteres Mitglied erweitert!

Mimi Gwozdz, die eigentliche Gewinnerin der 11. Staffel, ist hingegen weiterhin single. Dafür sorgte die Teilnahme am "Bachelor" für einen richtigen Karriere-Kick. Die Naturschönheit teilt ihr Leben mit einer wachsenden Instagram-Community. 2021 nahm sie sogar an "Promi Big Brother" und "Ninja Warrior Promi-Special" teil. Und nicht zu vergessen: Das heiße Cover auf dem "Playboy"...