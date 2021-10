Bachelor in Paradise: Sex-Skandal hinter den Kulissen!

27 Kandidaten suchen in der neuen Staffel von "Bachelor in Paradise" ihr Liebes-Glück. Kandidatin Karina buhlte bereits bei "Der Bachelor" um Niko Griesert. "Ich habe schon die Vorstellung, wo ich heiraten möchte und welcher Pastor mich traut, welche Lieder gespielt werden, was ich anhaben werde, was mein Partner anhat", sagt sie.

Auch interessant: