Bachelor Niko Griesert: Er zerbricht an dem Druck

Vor allem Kandidatin Mimi macht es dem TV-Junggesellen schwer. Die ist jetzt schon extrem eifersüchtig, dass Niko auch mit anderen Frauen viel Zeit verbringt. Unter vier Augen gesteht sie ihm: "Du kannst mir kein gutes Gefühl geben, wenn du anderen Mädels auch ein gutes Gefühl gibst.″

Der Kieler ist völlig überfordert mit der Situation. "Wie macht man das, indem man auf Menschen eingeht, auch Gefühle aufbauen will, in so einem Format, ohne Gefühl zu verletzen? Keine Ahnung", zeigt er sich nachdenklich. Und dann offenbart er auch noch: "Ich bin kein guter Bachelor. Ich bin so ein Katastrophen-Bachelor."

Der arme Kerl! Es ist aber auch nicht einfach. Bleibt zu hoffen, dass er sich wieder fängt und durchhält. Denn am Ende findet er vielleicht sogar die große Liebe...

