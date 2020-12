Schon in seiner Kindheit war Niko Griesert ein echter Weltenbummler. Geboren in Kiel und aufgewachsen in Minden, lebte der Norddeutsche anschließend in München, bevor er sich zuletzt gemeinsam mit seiner Familie in Osnabrück niederließ. Nicht zuletzt dank des Amtes seines Vaters als Oberbürgermeister von Osnabrück, ist Niko Griesert in der Stadt kein Unbekannter. Als IT-Projektmanager beweist der Bachelor im Job jede Menge Köpfchen. Doch auch abseits der virtuellen Welt hat der 30-Jährige einiges auf dem Kasten. Niko Griesert verbringt seine Freizeit nicht nur im Fitnessstudio, um sein ansehnliches Sixpack zu pimpen, sondern lernt auch mit Begeisterung neue Sprachen oder Musikinstrumente, wie das Klavier. Seine Liebste kann sich also mit Sicherheit über das eine oder andere romantische Ständchen auf dem Piano freuen...