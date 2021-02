Bachelor Niko Griesert: Heftiger Angriff von Sam Dylan

"Ich will ja nichts sagen, ich bin gerade schon mal kurz eingeschlafen. Ich habe das Gefühl, jedes Jahr wird die 'Bachelor'-Staffel langweiliger. Ich weiß nicht, was da los ist!", ätzte Sam in seiner Instagram-Story. Mit Niko kann er so gar nichts anfangen. "So laufen deine Frauen alle davon! Was ist da los? Mir fehlen die Ecken und Kanten. Du bist mir einfach zu aalglatt", stichelte Sam weiter. "Ich würde mir lieber einen Kriminellen wünschen. Einfach mal so einen Bad Guy. Nicht so einen, der null Angriffsfläche bietet, um danach gut seine Instagram-Werbung zu vermarkten." Ganz schön harte Worte!