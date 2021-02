Der Bachelor: Kuss-Drama

In einem romantischen Augenblick küsste die 24-Jährige den Singlemann. Der ging zwar auf den Kuss ein, doch irgendwie schien er nicht besonders glücklich. Später erklärte er nachdenklich: "Da gibt es vielleicht noch jemanden, der ich den ersten Kuss gerne gegeben hätte."

Uups, irgendwie peinlich. In Gedanken war er offenbar bei der hübschen Mimi. Zwischen den beiden hat es schon ordentlich gefunkt. Und die Polin hat ganz schön mit der Eifersucht zu kämpfen. Sie will Niko am liebsten ganz für sich alleine haben, machte ihm sogar schon eine Szene.

Eines ist jetzt schon klar: Für den 30-Jährigen wird der Druck langsam zu groß. "Ich bin kein guter Bachelor. Ich bin so ein Katastrophen-Bachelor", sagt er sogar traurig.

