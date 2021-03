Bachelor Niko Griesert: Sein falsches Spiel wurde entlarvt - Geht es ihm nur um Sex?

Der brave Bachelor wird plötzlich zum abgezockten Herzensbrecher! Nach einem zaghaften Start hat sich der gebürtige Kieler offenbar in Fahrt gefummelt – und lässt nun nichts mehr anbrennen. In gerade mal sieben Wochen knutschte Niko sechs Frauen – und wer weiß, was noch lief, als die Kameras endlich aus waren … Damit bricht er sogar den Schlabber-Rekord seines Vorgängers Sebastian! Allein in Folge sieben ging Niko mit gleich vier (!) Kandidatinnen auf Tuchfühlung. Nicht nur Mit-Favoritin Michèle (27) bekam beim Scheunen-Date ihren ersten Kuss samt Fummel-Show unter der Decke, auch Kandidatin Hannah (28), die eigentlich schon fast abgeschrieben war, wurde zum Geschmackstest herangezogen. Anschließend versorgte Niko noch Stephie (25) und Linda (25) mit einer Speichelprobe – Letztere sogar vor den schmalen Augen der Konkurrenz, während der Nacht der Rosen! Wäre ja grundsätzlich alles halb so wild, wenn Niko nicht bei jeder Gelegenheit betonen würde, wie sehr ihm das Seelenheil der Ladys am Herzen liegt: Eine der Frauen zu verletzen, wäre nun wirklich "das Allerletzte, was ich möchte", so der IT-Projektmanager. Aber er steht vor einem Rätsel: "Wie macht man das, Gefühle aufbauen in so einem Format, ohne Menschen zu verletzen? Keine Ahnung." Kleiner Tipp: So jedenfalls nicht! Denn mit den Liebesbeweisen, die er nun quasi nach dem Gießkannenprinzip verteilt, macht er am Ende vermutlich keine wirklich glücklich …