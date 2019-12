Reddit this

Bachelor in Paradise: Erster Sex im Paradies!

Heiße News von "Bachelor in Paradise"! Zwei Kandidaten sind sich ziiiemlich nah gekommen.

Gestern Abend ging es heiß her bei " "! Nachdem Carina Spack und Serkan Yavuz sich bereits geküsst hatten, gingen sie jetzt noch einen Schritt weiter...

Schäferstündchen in der Einzelsuite

In der Einzelsuite hatten die beiden den ersten Sex der Staffel. Die Zuschauer sahen, wie sich die Bettdecke bewegte und hörten eindeutige Geräusche. "Die Nacht von mir und Serkan war relativ kurz", gab Carina am nächsten Morgen zu. Serkan redete sich dagegen um Kopf und Kragen. "Carina und ich kommen eigentlich immer schwer aus dem Bett, weil wir das Schlafen sehr mögen. Wir nutzen das Bett immer bis auf die letzte Minute. Ähh so nutzen, dass wir schlafen können. Nicht falsch verstehen!"

Bachelor in Paradise: Betrugs-Skandal aufgeflogen!

Hat Carina endlich ihren Traummann gefunden?

Ob Carina und Serkan am Ende als Paar aus der Show gehen? Momentan sieht alles danach aus. Bei der Entscheidung überreichte Carina Serkan erneut ihre Rose. "Es gibt einen Mann, mit dem verbringe ich fast Tag und Nacht zusammen. Ich freue mich immer, wenn wir morgens zusammen aufwachen und wenn wir abends zusammen einschlafen", erklärte sie. Wie es mit den beiden weitergeht, zeigt sich nächste Woche im großen Finale...

Wow! So heiß ist die Ex-Freundin von Ex-"Bachelor" :