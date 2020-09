Name: Angelo

Herkunft: Heidenheim an der Benz

Alter: 34 Jahre

Beruf: Sozialpädagoge

Angelo betitelt sich selbst als Italo-Schwabe, der schnell mit seinen Mitmenschen ins Gespräch kommt. Sein Charakter kommt ihm in seinem Beruf zu Gute, doch auch in der Liebe ist er schnell Feuer und Flamme: "Ich verliebe mich schnell und mit allem was ich habe." Ob das Bachelorette Melissa Damilia wohl gefallen wird?