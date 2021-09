Bachelorette Maxime Herbord: Drama hinter den Kulissen! Liebt sie einen anderen?

Und das scheint auch einen Grund zu haben! Denn wie es aussieht, hat sich Maxime längst in einen anderen verguckt: Ex-Kandidat Leon Knudsen (33). Ihm hatte sie schon direkt nach dem Kennenlernen die allererste Rose überreicht, doch nach nur wenigen Tagen hatte Leon freiwillig die Show verlassen. Kurz vor dem Halbfinale unternahm Maxime dann einen weiteren Anlauf und versuchte, ihn zurückzuholen. Doch Leon lehnte ab.

Jetzt kam allerdings raus: Die beiden hielten heimlich Kontakt! In „Die Bachelorette – Das große Wiedersehen“ plauderte Mitstreiter Julian Dannemann (28) ungeniert aus: „Leon hat Maxime einen Brief geschrieben, einen Liebesbrief, dann haben die beiden telefoniert und ziemlich viel gesprochen.“ Maxime und Leon reagierten sichtlich geschockt über diese Enthüllungen im TV – und stritten zunächst alles ab. Doch dann gab Maxime widerwillig zu: „Wir haben geschrieben.“ Leon dagegen verstrickte sich in Ausflüchten. Ein totaler Aufreger für Julian: „Du lügst doch!“, wetterte er.