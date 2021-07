Maxime Herbord und der Ex-Bachelorette-Teilnehmer David Friedrich waren zum Zeitpunkt des Todesfalls bereits seit zwei Jahren ein Paar. Gerade in diesen schweren Zeiten hätte die Halb-Niederländerin den Rückhalt und die Nähe ihres Partners gebraucht. Doch David Friedrich war nicht in der Lage die trauernde Maxime aufzufangen. Im Gespräch mit RTL offenbart die Bachelorette nun, dass der wahre Grund für die Trennung im Frühjahr die fehlende Nähe und Aufmerksamkeit von ihrem Partner waren: "Ich hätte dann am Tag 1000 Umarmungen haben können, weil ich es einfach gebraucht habe in der Situation. Aber für mich hat es dann einfach so ein bisschen gefehlt und deswegen haben wir uns dann eben auch getrennt", so Maxime.

Nur wenige Wochen nach der Trennung gab RTL bekannt, dass Maxime Herbord im Sommer 2021 in die Rolle der Bachelorette schlüpfen wird. In der Folge hagelte es massenhaft Kritik aus dem Netz. Das stößt bei Maxime selbst auf Unverständnis: „Eine Trennung verläuft nicht von heute auf morgen. Ich glaube das haben einige nicht so richtig verstanden. Man lebt sich auseinander.” Bleibt zu hoffen, dass die Kritiker sich ihre Worte diesmal zu Herzen zu nehmen und Maxime die zweite Chance auf die große Liebe gewähren...

Diese Frauen fanden bei "Der Bachelor" die große Liebe, doch hat ihr Glück wirklich gehalten?