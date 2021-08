Barbara Meier: Baby Nummer 2 - Jetzt platzt es aus ihr heraus

Auf die Frage, ob Barbara und Klemens sich vorstellen könnten, ihre kleine Familie weiter zu vergrößern, offenbart Barbara nun gegenüber "ARD"-"Brisant": "Also am Anfang hätte ich gesagt, die ersten Monate wirklich muss das nicht sein, dass man schon wieder schwanger ist. Irgendwann haben wir jetzt gesagt, würden wir uns trotzdem ein Geschwisterkind wünschen. Aber natürlich weiß man nicht, ob es klappt." Barbara ergänzt: "Also ganz viele Paare wünschen sich das und es funktioniert nicht. Deswegen, ich bin sehr, sehr dankbar für das eine gesunde Kind, dass wir das jetzt schon haben. Aber irgendwann gerne." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Familienleben von Barbara und Klemens geben! Ob Barbara uns demnächst mit einer süßen Babynews überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...