Barbara Meier: Trauriges Baby-Drama kurz vor der Geburt!

Wie Barbara Meier nun berichtet, setzt ihr die aktuelle Corona-Pandemie während der Schwangerschaft teilweise ganz schön zu. So erklärt sie, dass sie vor allem Angst um ihr ungeborenes Baby hat. Gegenüber "ARD"-"Brisant" gibt sie zu verstehen: "Ich hatte immer sehr, sehr großen Respekt vor der Krankheit, weil ich mir dachte, man kennt sie halt nicht. Also wir wissen auch jetzt nicht, was das für Langzeitfolgen haben kann, weil unsere Erfahrung ja nicht einmal ein halbes Jahr so wirklich reicht. Und da hatte ich dann schon Sorge, nicht so um mich, sondern wirklich um das Kind, weil ich mir gedacht habe, keiner weiß, was passieren würde, wenn eine schwangere Frau sich ansteckt." Sie fügt traurig hinzu: "Und deswegen war ich dann schon sehr vorsichtig und natürlich auch einsam tatsächlich in der Schwangerschaft, weil ich das jetzt nicht hatte, dass ich mit Freundinnen mich treffe, dass die vielleicht mal über den Bach streicheln." Unterkriegen ließ sich Barbara davon jedoch nicht...