Barbara Schöneberger: Beauty-Beichte! DAS hat sie wirklich machen lassen

"Also ich hab jetzt schon angefangen, in letzter Zeit in meinem Gesicht und im Hals-, Dekolleté-Bereich alles zu machen, was irgendwie legal ist. Also was auch möglich ist", gestand die quirlige Zweifach-Mama vor Kurzem. "Es gibt so heiße Blitze, die da so reinblitzen und angeblich geht dann Altes kaputt und Neues entsteht und so", beschreibt die lustige Powerfrau eine ihrer Schönheitsprozeduren. Starke Lichtblitze statt sanfter Wellness-Massagen? Aua!

Im vergangenen Jahr hatte der TV-Star noch eine andere Meinung zu solch schmerzhaften Eingriffen. Sie sagte: "Wenn man sich wirklich jung halten möchte, also so wirklich 'jung jung', dann muss man operativ eingreifen – und zwar im massiven Sinne." Aber so viel Freizeit habe sie gar nicht, als dass sie die Narben von Beauty-Ops so lange abheilen lassen könnte, erklärte die viel beschäftigte Powerfrau damals. Nichts ist eben für die Ewigkeit.

