Barbara Schöneberger: Ehe-Auszeit

Und zwar um sich selbst! "Ich mache beruflich Mitte Dezember den Laden dicht. Dann lade ich das Auto voll mit Geschenken und Lebensmitteln und fahre ganz allein ein paar Tage vor allen anderen in das Ferienhaus. […] Die schönste Fahrt des Jahres", erzählt Barbara voller Vorfreude in ihrem Magazin. Vor Weihnachten düst sie allein auf eine Hütte in den österreichischen Bergen. Kurz bevor sie 25 Familienmitglieder bespaßen muss, kann sie in der Natur ihren Gedanken freien Lauf lassen. Der Job-Alltag ist Hunderte Kilometer entfernt, genauso wie ihre beiden Kinder und Ehemann Maximilian von Schierstädt. "Ich bin einfach nur ein paar Tage lang für mich. Das ist das allerschönste Geschenk", schwärmt die 45-Jährige weiter. Ganz in Ruhe macht sich Barbara an die Vorbereitungen fürs Fest, doch steckt womöglich noch etwas anderes hinter der Flucht vor ihren Liebsten? Hat Barbara womöglich Angst vor Stress, Streit und hitzigen Diskussionen am Kaminfeuer?