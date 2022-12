Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Süße Nachricht kurz vor dem Weihnachtsfest!

Daniela Katzenberger macht kein Geheimnis daraus, dass ihr Leben auf Mallorca sie nicht immer glücklich macht. Die Ehefrau von Lucas Cordalis sehnt sich nach ihrer Heimat. Besonders in der Weihnachtszeit ist die Sehnsucht groß! Zu ihrer Freude verbringt die Familie das Weihnachtsfest in diesem Jahr tatsächlich in Deutschland!