Barbara Schöneberger: Fies verraten und ersetzt

Umso größer nun die Enttäuschung: Statt erneut mit Barbara auf der Bühne zu stehen, hat sich Florian gegen sie entschieden – und sie durch Kai Pflaume ersetzt. War all die Bewunderung also doch nicht so tragfähig, wie es einst schien? Oder ist es am Ende einfach nur eine kreative Entscheidung – ganz ohne persönlichen Hintergrund? Für Barbara könnte sich diese Entscheidung weniger nach Fernsehlogik – als nach persönlicher Zurückweisung anfühlen.