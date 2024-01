Barbara Schöneberger: Jetzt schlägt ihr Mann zurück

Ein Gespräch mit ihrem Gatten über Kai Pflaume (56) habe das Fass zum Überlaufen gebracht, sagte Barbara Schöneberger. Sie habe vom sportlichen Ehrgeiz ihres Kollegen geschwärmt und berichtet, dass er derzeit zehn Klimmzüge schaffe.

"Und dann ist mein Mann neben mir aufgestanden, an ein Geländer von seiner Hütte gesprungen und hat sich zehnmal hochgezogen", so die Moderatorin. Wollte da jemand seiner Frau beweisen, dass sie selbst auch einen ziemlich coolen Typen zu Hause hat? Offensichtlich schon! Denn nach der kleinen Sporteinlage habe ihr Mann gefragt: "Und, wie findest du deinen Bürohengst?", so Barbara. Ob die "Mucki-Show" ihres Mannes sie so nachhaltig beeindruckt hat, dass sie in Zukunft auf Fremdflirten verzichtet?