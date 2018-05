Barbara Schöneberger: Jetzt packt sie über ihr Sex-Leben aus!

Huch, das sind definitiv offene Worte von Barbara Schöneberger! Die Power-Blondine ist dafür bekannt, dass sie meistens kein Blatt vor den Mund nimmt. Immer wieder plaudert sie intime Details über ihr Privatleben aus. So auch jetzt! In einer überraschenden Beichte verrät sie nun, wie in ihrem Schlafzimmer der "Hase wirklich hoppelt"...

Barbara Schöneberger: Fremdgeh-Hammer!

Barbara Schöneberger: Sie mag konventionellen Sex

Obwohl Barbara Schöneberger ein echtes Energie-Bündel ist und immer wieder mit ihrer extrovertierten Art begeistert, bevorzugt sie im Bett eher den konventionellen Weg. So berichtet sie gegenüber "Bunte": "Wenn einer mit der Feuerwehrmaske kommt und mit mir Verkleidungssex durchführen möchte, da bin ich doch eher spießig. Aber vielleicht kommt diese Phase noch." Ehrliche Worte, die Barbaras Vorlieben ausdrücken. Doch damit nicht genug! Auch zu der Sex-Häufigkeit hat Barbara eine ganz eigene Vorstellung...

Barbara Schöneberger: So viel Sex ist realistisch

Wie Barbara ebenfalls verrät würde sie zwei Mal pro Woche Sex absolut unrealistisch finden. So fügt sie hinzu: "Heidi Klum und ihr Tom treiben die Statistik wohl gerade in die Höhe, aber viele berufstätige Mütter mit zwei Kindern schaffen das einfach nicht." Wie oft sie jedoch die Woche "Bettsport" betreibt, behält die Moderatorin für sich. Mal sehen, ob dies das nächste Sex-Geheimnis ist, mit dem sie uns überraschen wird!