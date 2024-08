Barbara Schöneberger: Mega Abfuhr! Das lässt sie nicht auf sich sitzen

Bei der "Starnacht am Wörthersee" fieberte die Moderatorin Rainhards Auftritt entgegen – kein Wunder, seit ihrer Jugend ist sie Fendrich-Fan! Von einer früheren, persönlichen Begegnung aber hatte sie sich mehr erhofft, wie sie in ihrem Podcast verrät: "Der hat mich so angesnobt", so die Blondine enttäuscht. "Ich dachte, der freut sich, wenn ich ihm sage, dass ich ihn richtig toll finde – aber he didn’t."

Auch ihre "Mit den Waffeln einer Frau"-Gästin Judith Rakers hat weniger angenehme Erfahrungen mit ihm gemacht. In der Talkshow 3 nach 9 sollte der Sänger mit ihr über sein Leben und sein aktuelles Album sprechen. Während ihrem Vorgespräch habe er viel von seiner Drogenvergangenheit erzählt. Bei der Talkshow selbst antwortete er dann auf ihre erste Frage dazu: "Darüber spreche ich nicht im Fernsehen."

Irgendwann fing er doch an über sein Leben zu erzählen, aber im ersten Moment sei es Rakers ziemlich unangenehm gewesen – so wie Schöneberger bei ihrer ersten Begegnung mit Fendrich.