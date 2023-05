Barbara Schöneberger: Neuer Wirbel um ihre Ehe

"Ich finde sich festzulegen – in Form von Ehe – ist auch ein dickes Ding, ehrlich gesagt", plauderte Barbara jüngst offen aus. "Überhaupt in Form von Beziehungen. Ich finde, sich so festzulegen, ist schon eine große Sache", sprach sie weiter. Huch, was ist denn da los?

Seit 14 Jahren sind sie und der IT-Unternehmer Maximilian von Schierstädt ein Paar. Klingt allerdings, als hätte sie die Nase von ihrem Göttergatten inzwischen gestrichen voll!

Liegt es daran, dass er seiner Barbara zu wenig Aufmerksamkeit schenkt? Weder wisse er, an welchem Fernseh-Projekt sie gerade arbeitet, noch wird darüber übermäßig viel geredet, wie sie kürzlich verriet. "Jeder macht so seins", so Barbara. Oje! Eine traurige Situation, die man sich in einer Ehe absolut nicht wünscht! Kein Wunder, dass sie in ihren Sendungen regelmäßig an der Flirtschraube dreht, um Ablenkung zu finden. Fans sind in Sorge: Hat sich das Paar mit der Zeit auseinandergelebt? Bedauert die Blondine deshalb ihre damalige Hochzeit? Vielleicht ist es an der Zeit, dass Quasselstrippe Barbara ausnahmsweise Mal ein klärendes Gespräch mit ihrem Ehemann führt …

